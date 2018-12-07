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В американском штате Теннеси осужденного казнили на электрическом стуле
Это уже второй случай за месяц, когда власти применяют данный метод исполнения высшей меры наказания. Дэвида Эрла Миллера осудили за убийство умственно отсталой девушки. Он ждал смертной казни 36 лет - дольше всех осужденных в штате. Ему был 61 год. Последний раз казнь на электрическом стуле применялась в США пять лет назад.
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