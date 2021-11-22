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В американском штате Висконсин внедорожник на большой скорости врезался в толпу людей - несколько человек погибли
Трагедия на рождественском параде в США - внедорожник на большой скорости врезался в толпу людей, которые шли строем по перекрытой для проезда улице. Инцидент произошел в штате Висконсин. Машина, как сообщается, прорвалась сквозь полицейское оцепление. По ней открыли огонь, но остановить не смогли. Несколько человек погибли, более 20-ти человек пострадали, среди них 12 детей. О задержании водителя полиция еще не сообщала.
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