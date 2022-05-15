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В американском супермаркете юноша, убивший 10 человек, вел прямую трансляцию нападения

По США прокатилась волна насилия. В городе Буффало 18-летний преступник открыл огонь в супермаркете. Погибли 10 человек, трое были ранены. Отмечается, что стрелявший транслировал нападение в интернете. Правоохранители подозревают, что преступление совершено на почве расовой ненависти. Налетчику предъявили обвинение в убийстве первой степени, ему грозит пожизненное заключение.

Стрельба на рынке в Лос-Анджелесе: есть раненые

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ЧП произошло и в Лос-Анджелесе. Там неизвестный открыл стрельбу на рынке, сообщает CBS News. Ранен, по предварительным данным, один человек. Сам подозреваемый с места происшествия скрылся.


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