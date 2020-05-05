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В американском Теннесси мощные бури, на французский Бордо обрушились грозы

В американском Теннесси ожидается новая серия бурь

Мощные бури в США оставили без электричества более 130 000 домов и предприятий. Основной удар принял штат Теннесси. Местной энергетической компании на полное восстановление сетей может понадобиться до двух недель: из-за эпидемии коронавируса к работам нельзя привлечь достаточное количество сотрудников.

Штормовое предупреждение на юго-западе Франции

На французский Бордо и его окрестности обрушились грозы, град и порывы ветра скоростью свыше 100 километров в час. Горячий воздух из Сахары столкнулся с прохладными воздушными массами со стороны Атлантического океана. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

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