В американском Теннесси мощные бури, на французский Бордо обрушились грозы

Мощные бури в США оставили без электричества более 130 000 домов и предприятий. Основной удар принял штат Теннесси. Местной энергетической компании на полное восстановление сетей может понадобиться до двух недель: из-за эпидемии коронавируса к работам нельзя привлечь достаточное количество сотрудников.