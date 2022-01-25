В Конституции США ни разу не упоминается слово "демократия"

Демократия по американским меркам - понятие растяжимое. И в этом убеждались и жители разных уголков планеты, и сами американцы. В их Конституции, принятой, кстати, самой первой в мире, ни разу не упоминается то самое пресловутое слово "демократия".Все поправки в Основной законвносятся не в сам документ,а в отдельные приложения, запутаться в трактовке которыхпороймогут не только простые американцы, но и законодатели разных штатов.



Что говорить, по самим поправкам можно судить, что больше всего волнует общество. Если во многих странах, включая Беларусь, Конституция прописывает глобальные подходы к вопросам, вещи политические и социальные, то в США пытались конституционно запретить алкоголь. Что ж, это"их право".