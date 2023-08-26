В американской Оклахоме открыли стрельбу на школьном матче по футболу

В США прогремели выстрелы на стадионе. По сообщениям местных СМИ, неизвестные открыли огонь на школьном матче по американскому футболу. Уточняется, что инцидент произошел в Оклахоме. Болельщики, а также игроки бросились врассыпную, многие падали.