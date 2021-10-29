В американской Оклахоме приведен в исполнение смертный приговор - это первая казнь в штате с 2015 года. Высшую меру наказания применили к заключенному Джону Гранту. Он отбывал 130-летний срок за серию вооруженных ограблений, когда убил сотрудницу тюремной столовой. 60-летнему осужденному ввели смертельную инъекцию.