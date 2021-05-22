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В Амстердаме мужчина с ножом напал на прохожих - есть жертвы

1 человек погиб, 4 ранены при нападении с ножом в Амстердаме. Неизвестный атаковал прохожих в районе Де Пейп. Полиция задержала подозреваемого - это 29-летний мужчина. Пока нет никаких свидетельств, что он мог действовать из террористических побуждений. Однако правоохранители не исключают ни одну из возможных версий.

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