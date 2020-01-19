В Амстердаме открыли сезон тюльпанов

В столице Нидерландов Амстердаме открыли сезон тюльпанов. Более 200 000 цветов украсили одну из площадей города. Любой гость ежегодного национального праздника мог собрать себе букет по вкусу, но не более 15 бутонов. Именно эти цветы стали ключевым продуктом экспорта для сельского хозяйства страны. Количество луковиц, высаживаемых каждый сезон, уже давно превысило два миллиарда.



