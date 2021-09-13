В Амстердаме проходит акция протеста против роста цен на жилье и аренду

Около 10 тысяч человек вышли на протест против роста цен на жилье и аренду. Местные стражи порядка, известные своими демократическими методами подавления недовольных, произвели несколько десятков арестов.

Демонстрацию поддержало большое количество организаций - левые партии, профсоюзы и экологические организации. Активисты несли транспаранты с надписями: "Дома для людей, а не для князей" и "Помещики работают в другом месте". Они скандировали лозунги: "Люди превыше рынка" и "К черту рынок жилья".