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В мире
В Амстердаме собирают подписи за ограничение числа туристов
16.06.2020
18:43
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Без подмены функционала органов власти: Лукашенко поручил сделать четкую схему работы делегатов ВНС
1 час назад
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
4 часа назад
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5 часов назад
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
5 часов назад
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Следующее заседание ВНС намерены провести после выборов Президента Беларуси
1 час назад
Карпенко: Процесс сбора подписей по выдвижению кандидатов в Президенты идет достаточно активно
18.11.2024
13:47
На Совете Республики одобрили протокол к соглашению о соблюдении требований техрегламентов ЕАЭС
18.11.2024
13:14
Лукашенко себя зарекомендовал именно как опытный, серьезный руководитель - Беляев
17.11.2024
20:44
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Ревенко: Польша настаивает на отсутствии контактов и на ограничении информации о Республике Беларусь
Недавно
Итальянца в Польше приговорили к социальной смерти - в поисках безопасности он бежал в Беларусь
2 часа назад
ГТК: Пули для стрелкового оружия пытались трижды за неделю незаконно ввезти в Беларусь
2 часа назад
В музее истории ВОВ наградили 37 лучших студентов-стипендиатов от ФПБ
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Мировые цены на золото могут вырасти в 2025 году
8 часов назад
На ОАО "Ивацевичдрев" освоили выпуск ламинирования древесно-стружечных плит
8 часов назад
В рамках инициативы "Один район - один проект" за 2 года реализовано 47 проектов
17 часов назад
Изменен порядок открытия иностранных представительств и филиалов в Беларуси
19 часов назад
Татаринович: Бюджет Фонда соцзащиты населения на 2025 год позволит обеспечить выполнение расходов
23 часа назад
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Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS
1 час назад
Чиновники Минюста США потребуют от компании Google продажи браузера Chrome
1 час назад
"Грузинская мечта" была близка к исполнению - кого не удовлетворили результаты выборов
3 часа назад
На 79-й сессии ГА ООН принята резолюция о сотрудничестве с ОДКБ
3 часа назад
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