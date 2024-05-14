В Амстердаме спецназ жестко разогнал пропалестинскую демонстрацию

В Нидерландах спецназ жестко разогнал участников пропалестинской демонстрации. Студенты Амстердамского университета захватили один из корпусов. Несмотря на заявления, что их протест мирный, на некоторых кадрах видно, как протестующие в масках крушат технику в холле.

После нескольких предупреждений полиция начала вытеснять участников с помощью грубой силы - дубинками избивали лежачих.