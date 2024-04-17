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В Амстердаме запретили строить новые отели

В Амстердаме запретили строить новые отели

В Амстердаме запретили строительство новых отелей для борьбы с массовым туризмом, пишет БЕЛТА.

"Амстердам говорит "нет" новым отелям. Мы хотим сохранить город пригодным для жизни для его жителей и гостей. Это означает: никакого чрезмерного туризма, никаких новых отелей и не более 20 млн ночевок в отелях туристов в год", - говорится в сообщении на сайте мэрии.

Построить новый, впрочем, отель получится. Но только при условии, если закроется одна из старых гостиниц, а также если новый отель будет лучше. Например, более современным или экологичным.

Фото:pixabay.com

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