В Англии нашли древние монеты на $6 млн

В Соединенном Королевстве нашли один из крупнейших в истории страны клад. Серебряные монеты датируется ХІ веком. Большинство сохранилось в хорошем состоянии. Исследователи считают, что каждая из них может стоить до шести тысяч долларов. Сейчас они находятся в Британском музее.



