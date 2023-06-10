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В Анкаре назвали предварительную причину взрыва
Причиной взрыва на ракетной фабрике близ Анкары могла стать неконтролируемая химическая реакция во время производства взрывчатки. Об этом 10 июня сообщил журналистам губернатор провинции Анкара Васип Шахин, выступавший в эфире местных телеканалов, пишет ТАСС.
"Около 08:45 (совпадает с мск) в цеху по производству динамита произошел взрыв, вызванный, как считается, [неконтролируемой] химической реакцией. Пять рабочих погибли. Спасатели добрались до всех людей под завалами, раненых нет", - сообщил губернатор.
ФОТО: © РИА Новости
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