В Анкаре неизвестные на автомобиле открыли огонь по посольству США

Срочные сообщения в эти минуты приходят из Турции. В Анкаре утром неизвестные на автомобиле открыли огонь по посольству США и скрылись. Злоумышленники целился в кабину офицера-охранника. Пострадавших нет. Полиция ищет нападавшего. Отметим, отношения между Анкарой и Вашингтоном в последнее время ухудшились. Повышение США таможенных пошлин на турецкую сталь привело к историческому обвалу лиры.