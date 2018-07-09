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В Анкаре состоится инаугурация Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

В Анкаре состоится инаугурация Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

В качестве главы белорусской делегации в церемонии примет участие Председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович. Свое участие в торжестве подтвердили многие зарубежные делегации. В Турцию прибудут 25 президентов, 5 спикеров парламентов, 10 премьеров и ряд делегаций на уровне министров. Реджеп Тайип Эрдоган принесет присягу сегодня в 6 вечера.  

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