В Анкаре состоится инаугурация Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

В качестве главы белорусской делегации в церемонии примет участие Председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович. Свое участие в торжестве подтвердили многие зарубежные делегации. В Турцию прибудут 25 президентов, 5 спикеров парламентов, 10 премьеров и ряд делегаций на уровне министров. Реджеп Тайип Эрдоган принесет присягу сегодня в 6 вечера.