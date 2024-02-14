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Небывалые ливни в Анталье - уже известно об одном погибшем

На Средиземноморском побережье Турциинебывалые ливни. В Анталье затоплены транспортные артерии, первые этажи домов, подземные переходы и парковки - десятки машин заблокированы. На ликвидацию природного бедствия, а также помощь населению брошены все силы, местные службы эвакуировали порядка тысячи жителей.

Уже известно об одном погибшем от проливных дождей. Он скончался в своей машине вследствие затопления автотоннеля.

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