В Антарктиде нашли следы тропических лесов возрастом 90 миллионов лет

В Антарктиде нашли следы древних тропических лесов. Их возраст - 90 миллионов лет. Ученые провели исследование при помощи рентгеновской компьютерной томографии. В отложениях на дне океана у ледника Пайн-Айленд обнаружили почву с корнями, пыльцу хвойных растений и папоротников, а также споры. Судя по всему, ледяных щитов, которые мы видим сегодня, тогда еще не существовало.