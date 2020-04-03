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В Антарктиде нашли следы тропических лесов возрастом 90 миллионов лет
В Антарктиде нашли следы древних тропических лесов. Их возраст - 90 миллионов лет. Ученые провели исследование при помощи рентгеновской компьютерной томографии. В отложениях на дне океана у ледника Пайн-Айленд обнаружили почву с корнями, пыльцу хвойных растений и папоротников, а также споры. Судя по всему, ледяных щитов, которые мы видим сегодня, тогда еще не существовало.
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