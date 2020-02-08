В Антарктиде небывалое потепление

18,3 градуса тепла - новый температурный рекорд. Пик зафиксирован на станции Эсперанса, откуда метеонаблюдение ведется с 1961 года. Побит исторический рекорд и на другой метеостанции - Марамби. Там приборы показали 14,1 выше нуля. Аномальное тепло продержится в Антарктиде еще несколько дней и может повториться в будущем. Эксперты связывают это с глобальным потеплением. К слову, за последние 50 лет средняя температура поверхности на Антарктическом полуострове повысилась почти на 3 градуса, здешний климат считается одним из наиболее быстро меняющихся на планете.