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В Антарктиде впервые обнаружен коронавирус
Пандемия охватила всю планету. Последней сдалась Антарктида. На континенте впервые зафиксирована вспышка заболевания - там заразились 36 сотрудников чилийской научно-исследовательской станции.
В Турции и Египте запретили новогодние программы
На Евразийском континенте под жесткие ограничения попадают даже те страны, где ранее локдауны не были столь строгими. Так, на курортах в Египте и Турции запретили все праздничные программы. Новогодние мероприятия не будут проводить в отелях. Ранее Анкара объявила о введении круглосуточного комендантского часа в стране на новогодние праздники - с 31 декабря до 4 января.
ВОЗ созывает экстренное совещание
Во всем мире страны продолжают закрывать авиасообщение с Великобританией. Их уже почти 50. Все из-за обнаруженного в королевстве нового штамма коронавируса. Всемирная организация здравоохранения собирает экстренное совещание для обсуждения мутации COVID.
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