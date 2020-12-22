В Антарктиде впервые обнаружен коронавирус

На Евразийском континенте под жесткие ограничения попадают даже те страны, где ранее локдауны не были столь строгими. Так, на курортах в Египте и Турции запретили все праздничные программы. Новогодние мероприятия не будут проводить в отелях. Ранее Анкара объявила о введении круглосуточного комендантского часа в стране на новогодние праздники - с 31 декабря до 4 января.