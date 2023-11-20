В Аргентине избрали нового президента

В Аргентине назвали победителя президентских выборов. Во втором туре им стал "анархокапиталист" Хавьер Милей. Его оппонент Серхио Масса уже признал поражение. Милей не поддерживает вступление Аргентины в БРИКС и имеет крайне правые политические взгляды. Он за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, а также за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля.