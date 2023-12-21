3.64 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
В Аргентине объявили ЧП в экономике, здравоохранении и соцсфере
В Аргентине объявили чрезвычайное положение в экономике, здравоохранении и соцсфере. Это связано с принятием новых реформ в стране. По словам главы государства, это нужно для реструктуризации Аргентины и ликвидации барьеров, мешающих развитию экономики страны. Всего в указе более 360 статей.
Это вызвало протесты в стране. Сотни человек вышли на улицы Буэнос-Айреса. Протест быстро перерос в столкновения с полицией. Стражи порядка применили слезоточивый газ. Есть пострадавшие.