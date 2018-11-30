В Аргентине открылся саммит G20

Развитие, инфраструктура и продовольственная безопасность. Кроме глобальных мировых проблем, лидеры стран "Большой двадцатки" обсудят на саммите в Буэнос-Айресе ряд животрепещущих тем: новые американские тарифы на китайский импорт, торговые отношения между США и ЕС, керченский инцидент. К слову, лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на саммите, как говорится, на ногах. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что американский президент отменил встречу со своим российским коллегой скорее из-за политической ситуации в самих Штатах. Впрочем, главная интрига G20 - согласование текста итогового коммюнике. По мнению политологов, даже если лидерам удастся прийти к консенсусу, то итоговый документ, скорее всего, ограничится общими словами.