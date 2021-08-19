В Аргентине проходят многотысячные марши протеста против безработицы и повышения цен

Многотысячные марши протеста против безработицы и повышения цен - в Аргентине. В Буэнос-Айресе на демонстрацию вышли более 70 тысяч человек! Люди заблокировали ключевые магистрали аргентинской столицы - город частично парализован. Протестующие требуют дать им возможность работать и организовать помощь миллионам голодающих по всей стране. Аргентина входит в число государств с самой высокой инфляцией, которая за полгода составила 25 %. Ситуацию чудовищно обострила пандемия коронавируса.