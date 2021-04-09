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В Аргентине протестуют против COVID-карантина

Тысячи человек вышли на улицы Буэнос-Айреса, протестуя против карантинных ограничений. С лозунгами "Нет работы, нет еды, нет вакцин!" они прошлись через центр столицы. Власти Аргентины ранее заявили о второй волне коронавируса и продлили срок действия карантина до 30 апреля. Среди них - масочный режим, комендантский час и ограничение работы всех заведений.

Новые рекорды

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Между тем, число заболевших COVID-19 в мире превысило 134 с половиной миллиона. Невероятные цифры приходят из Индии - там рекорд. За сутки заразились более 130 тысяч человек.

Снова обновила суточный максимум заражений Турция - там зафиксировано почти 56 тысяч новых случаев коронавируса.

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