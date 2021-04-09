В Аргентине протестуют против COVID-карантина

Тысячи человек вышли на улицы Буэнос-Айреса, протестуя против карантинных ограничений. С лозунгами "Нет работы, нет еды, нет вакцин!" они прошлись через центр столицы. Власти Аргентины ранее заявили о второй волне коронавируса и продлили срок действия карантина до 30 апреля. Среди них - масочный режим, комендантский час и ограничение работы всех заведений.



