В Аргентине протестуют против экономического кризиса

Тысячи человек собрались и в центре Буэнос-Айреса, протестуя против экономического кризиса в стране. Демонстранты требуют от властей помощи, хотя бы в виде бесплатного продовольствия для особо пострадавших слоев населения. Протестующие утверждают, что правительство заботится лишь о том, чтобы выплатить внешний долг страны, позабыв, что половина населения Аргентины сегодня находится за чертой бедности.