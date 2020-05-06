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В Аргентине разбился медицинский легкомоторный самолет
На его борту находились 4 человека. Крушение случилось в горах, куда врачи направлялись, чтобы эвакуировать пациента. Судьба всех, кто находился на борту, пока неизвестна. Поисковые работы продолжаются.
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