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В Аргентине разогнали акцию протеста против отмены повышения пенсий

В Аргентине разогнали очередную акцию протеста против отмены повышения пенсий.

Демонстранты собрались в Буэнос-Айресе у здания Конгресса. Акция сначала проходила мирно, но полицейские стали теснить манифестантов с проезжей части, начались стычки. Силовики применили слезоточивый газ, дубинки, щиты и резиновые пули.

В стране обсуждается вето президента Милея на повышение пенсий, который считает, что законопроект угрожает дестабилизировать бюджет страны.

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