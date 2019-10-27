В Аргентине сегодня пройдут президентские и парламентские выборы

На высший государственный пост претендуют 6 кандидатов. Основная борьба развернется между действующим главой государства Маурисио Макри и бывшим руководителем правительства Альберто Фернандесом. Гражданам также предстоит избрать 130 депутатов и 24 сенатора конгресса. Избирательные участки будут работать до полуночи, однако предварительные итоги будут объявлены уже вечером.



