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В Аргентине сегодня пройдут президентские и парламентские выборы

На высший государственный пост претендуют 6 кандидатов. Основная борьба развернется между действующим главой государства Маурисио Макри и бывшим руководителем правительства Альберто Фернандесом. Гражданам также предстоит избрать 130 депутатов и 24 сенатора конгресса. Избирательные участки будут работать до полуночи, однако предварительные итоги будут объявлены уже вечером.

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