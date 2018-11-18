В Аргентине трехдневный траур

Страна скорбит по погибшим подводникам лодки "Сан-Хуан". Спустя год после исчезновения субмарину удалось обнаружить. На ней было 44 человека. Основной версией гибели корабля ВМС Аргентины власти называют взрыв на борту. Подтверждает версию фотографии подлодки, на которых видны следы сильной деформации.