В аргентинской Патагонии из-за небывалых морозов пострадали овцы и коровы

На аргентинскую Патагонию обрушились сильные cнегопады. В южном полушарии сейчас зима, но даже для этого сезона морозы стоят небывалые. Температура упала до минус 25. Глубина снежных заносов достигает 1,5 метра.

Овцы оказываются погребенными в сугробах с головой. В общей сложности в таком бедственном положении оказались 1 млн овец и не менее 50 тыс. коров. На спасение животных и расчистку дорог была брошена аргентинская армия.