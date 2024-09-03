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В Аризоне автомобиль протаранил жилой дом, когда его жители собирались ужинать

В Аризоне автомобиль на высокой скорости влетел в дом, в тот момент, когда его жители собирались ужинать. Обошлось без жертв. Супружеская пара получила незначительные ранения.

По сообщениям местных СМИ, предположительно, за рулем был пьяный 18-летний парень.

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