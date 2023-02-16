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В Аризоне перевернулся грузовик с азотной кислотой, в районе находят умирающих животных

В США произошло химическое ДТП. В Аризоне перевернулся грузовик с азотной кислотой, которая вылилась на дорогу. В срочном порядке эвакуировали ближайшие районы - магистраль перекрыли. Уже известно, что погиб водитель фуры. Находят и умирающих животных. СМИ сообщают, что токсичное вещество попало даже в местную реку.

Это ЧП произошло всего через две недели после крушения в Огайо поезда с химикатами. При этом, по словам местных жителей, власти практически ничего не предпринимают. И это несмотря на то, что многие постоянно жалуются на головные боли и тошноту.

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