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В Арканзасе разбился автобус с детским футбольным клубом

Страшная авария в американском Арканзасе. Разбился автобус с детским футбольным клубом. Один ребенок погиб. Еще около 40 госпитализированы. Большинству пострадавших от восьми до двенадцати лет. Автобус с юными спортсменами ехал в Мемфис из Далласа, где проходили соревнования. Водителя сейчас допрашивает полиция

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