В Армении арестованы подозреваемые в попытке захвата здания правительства

Следственный комитет Армении арестовал подозреваемых в попытке захвата здания правительства. Напомним, накануне толпа протестующих пыталась ворваться в здание Кабинета министров, полиция задержала 26 человек. Пятерым арестованным грозят длительные тюремные сроки: они проходят по делу о попытке захвата группой лиц по предварительному сговору. Среди подозреваемых, в частности, чемпион мира по боксу. Кроме него экс-депутат парламента и организатор акции. Протесты продолжаются в Ереване с декабря, когда премьер Пашинян отказался выполнить ультиматум оппозиции и уйти в отставку.



