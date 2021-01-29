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В Армении арестованы подозреваемые в попытке захвата здания правительства

Следственный комитет Армении арестовал подозреваемых в попытке захвата здания правительства. Напомним, накануне толпа протестующих пыталась ворваться в здание Кабинета министров, полиция задержала 26 человек. Пятерым арестованным грозят длительные тюремные сроки: они проходят по делу о попытке захвата группой лиц по предварительному сговору. Среди подозреваемых, в частности, чемпион мира по боксу. Кроме него экс-депутат парламента и организатор акции. Протесты продолжаются в Ереване с декабря, когда премьер Пашинян отказался выполнить ультиматум оппозиции и уйти в отставку.

Внутриполитический кризис в Армении

А внутриполитический кризис возник месяцем ранее после завершения горячей фазы конфликта в Карабахе. В Ереване мирное соглашение было воспринято как поражение.

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