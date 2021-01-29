3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Армении арестованы подозреваемые в попытке захвата здания правительства
Следственный комитет Армении арестовал подозреваемых в попытке захвата здания правительства. Напомним, накануне толпа протестующих пыталась ворваться в здание Кабинета министров, полиция задержала 26 человек. Пятерым арестованным грозят длительные тюремные сроки: они проходят по делу о попытке захвата группой лиц по предварительному сговору. Среди подозреваемых, в частности, чемпион мира по боксу. Кроме него экс-депутат парламента и организатор акции. Протесты продолжаются в Ереване с декабря, когда премьер Пашинян отказался выполнить ультиматум оппозиции и уйти в отставку.
Внутриполитический кризис в Армении
А внутриполитический кризис возник месяцем ранее после завершения горячей фазы конфликта в Карабахе. В Ереване мирное соглашение было воспринято как поражение.
Президент
Все
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Сдержали ли клятву: Лукашенко спросил у чиновников о завершении полевых работ к 7 ноября
Лукашенко рассказал, какая главная задача стоит у политиков в предвыборный период
Политика
Все
Общество
Все
Максимум драйва и экстрима - Гомель стал съемочной площадкой для международного дрифт-проекта
Станоевич: БРИКС открывает большие рынки для Беларуси
Беларусь заинтересована в восстановлении контактов с иностранными государствами, но есть условия
В армию пришло новое поколение военнослужащих - на их плечах спокойствие в стране в нелегкий период
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов