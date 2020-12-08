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В Армении оппозиция объявила о начале бессрочной кампании гражданского неповиновения
На улицах Армении вновь неспокойно. Местная оппозиция объявила о начале бессрочной кампании гражданского неповиновения. Премьер-министр Пашинян, которому митингующие предъявили ультиматум, отказался оставить свой пост. Причина недовольства - подписание мирного договора, который прекращает военные действия в Нагорном Карабахе. На многотысячный митинг в центре Еревана собрались представители 17 партий. Демонстранты перекрыли несколько дорог. Остановлена работа метро. Как минимум 90 человек задержаны.
Митинги ультраправых в Мадриде
В Мадриде прошла очередная протестная акция ультраправых. Демонстранты маршировали по улицам города с флагами и транспарантами. Митингующие выступают против мигрантов, которые прибывают на Канарские острова. Эксперты полагают, что рост ксенофобии объясняется в том числе и экономической неопределенностью в стране, вызванной пандемией.
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