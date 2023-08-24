В Армении проходит внеочередное заседание Евразийского межправсовета

Каким быть Евразийскому союзу через 7 лет, а то и через 20? Об этом 24 августа говорят в Армении на уровне премьер-министров. Там собрался внеочередной межправсовет. Какие вопросы важно решить уже в этом году и почему не стали ждать встречи в Бишкеке в октябре, узнала Светлана Лукьянюк.