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В Армении растет накал гражданского противостояния
В Ереване протестующие требуют отставки премьера
Это была демонстративная попытка груз недавнего военного поражения взвалить на плечи армейских: дескать, они воевали не так и не тем. Генштаб ответил незамедлительно: "Искандеры" в Карабахе не применялись, а, значит, об их детонации на поле битвы судить невозможно. Позднее это подтвердил президент Азербайджана: ни один "Искандер" армянами в ноябре запущен не был. Споры об обстоятельствах недавней войны носят вовсе не отвлеченный характер: Пашиняна противники обвиняют в военном поражении, а также в масштабных территориальных и политических уступках. Местная оппозиция еще в декабре объявила о начале марафона протестов, которые завершатся лишь с отставкой премьера. Всю текущую неделю протестующие блокировали улицы и захватывали госучреждения.
В ответ полиция проводила массовые аресты и даже применяла силу.
Обострение ситуации в Армении
Так было вплоть до момента, пока военные не вмешались в конфликт на стороне оппонентов Пашиняна. Теперь резких движений, рукопашной и арестов опасаются обе стороны - любая неосторожность, любая мелочь может стронуть с места лавину взаимного насилия и разрушительной ненависти. Опасность неконтролируемого развития ситуации видят не только в Армении.
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН:
"То, что мы наблюдаем в Армении, вызывает у нас глубокую обеспокоенность. Сохранять спокойствие важно для обеих сторон! Мы настойчиво призываем к инклюзивному диалогу и деэскалации напряженности, а также к преодолению политических противоречий. Это следует делать со всем уважением к конституции и демократии!".
С заявлениями о внутриполитической ситуации в Ереване выступили также Россия и Соединенные Штаты - они не поддержали ни одну из сторон гражданского противостояния, но выступили за примирение и уважение к конституции. Военные пользуются массовой поддержкой граждан. С другой стороны, премьер-министр Пашинян имеет надежную опору из единомышленников в парламенте. Также на его стороне выступают многочисленные проамериканские НГО и контролируемая этими структурами пресса. Однако равновесие сил вряд ли может быть устойчивым: армией не могут управлять недоотставленные генералы. А двоевластие чревато безвластием и хаосом.
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