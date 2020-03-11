В армии Финляндии для эксперимента созданы общие казармы для мужчин и женщин

Необычный эксперимент решили провести в армии Финляндии. Теперь служащих мужчин и женщин поселят в общие казармы. Раздельными останутся душевые комнаты и уборные. Цель эксперимента - узнать, как общее проживание повлияет на функциональные способности, групповую устойчивость, скорость обслуживания и результаты обучения в армии. Впрочем, участие в эксперименте - исключительно добровольное.