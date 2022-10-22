В армии США заявили о готовности ввести войска в Украину

Официальнодля защиты Североатлантического альянса, но с одной оговорочкой! В случае военной эскалации или атаки на НАТО готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины. Штаты перебросили в Европу десантную дивизию. Представители армии США открыто заявили о готовности ввести войска в Украину. Почти 5 тысяч американских солдат прибыли на румынскую военную авиабазу всего в нескольких километрах от украинской границы. Напомним, власти США и руководство НАТО неоднократно заявляли, что не будут отправлять своих военных в "незалежную", тем не менее летом был согласован план по значительному наращиванию сил альянса на восточном направлении - к 2023 году до 300 тысяч солдат.