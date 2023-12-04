В армии Великобритании не досчитались 22 млрд долларов

Бездонная дыра под названием "украинский конфликт" спровоцировала новую гонку вооружений и новые военные расходы. В армии Великобритании обнаружили бюджетную брешь - не хватает около 22 миллиардов долларов. Об этом сообщает газета Financial Times. Так, Министерство обороны Соединенного Королевства оценило дефицит выделенных правительством средств на новое вооружение и технику на следующие 10 лет. Одна из основных причин - увеличение расходов на ядерную и военно-морскую программы.