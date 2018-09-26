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В Астане мужчина спас сорвавшегося с 10-го этажа ребенка

Эти кадры чудесного спасения облетели весь Интернет. В Астане мужчина поймал сорвавшегося с 10-го этажа 7-летнего ребенка. По его словам, он услышал крики, открыл окно, увидел мальчика и успел подхватить его, когда тот падал вниз. Оказалось, что малыш был дома один, захотел выйти на улицу, но дверь в квартире была заперта, тогда он решил выбраться через окно. Вырезал ножом отверстие в москитной сетке, начал спускаться вниз и повис. Героем оказался 28-летний сосед снизу.

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