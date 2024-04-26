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В Астане проходит совещание министров обороны стран - участниц ШОС
Совещание министров обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества проходит сегодня в Астане. В заседании в рамках председательства Казахстана в ШОС принимают участие руководители оборонных ведомств Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также генсек ШОС, директор Исполкома Региональной антитеррористической структуры организации и министр обороны Беларуси.
На повестке ряд вопросов по военной линии сотрудничества. Стороны обменяются мнениями относительно вызовов и угроз региональной и международной безопасности и мер по их нейтрализации.
И выступая с докладом, в начале мероприятия Виктор Хренин выразил уверенность, что Беларусь и страны ШОС станут опорой в деле создания новых систем безопасности в Евразии и мире.
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