В Астане проходит совещание министров обороны стран - участниц ШОС

Совещание министров обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества проходит сегодня в Астане. В заседании в рамках председательства Казахстана в ШОС принимают участие руководители оборонных ведомств Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также генсек ШОС, директор Исполкома Региональной антитеррористической структуры организации и министр обороны Беларуси.

На повестке ряд вопросов по военной линии сотрудничества. Стороны обменяются мнениями относительно вызовов и угроз региональной и международной безопасности и мер по их нейтрализации.