В Атлантике нашли две части пропавшего батискафа "Титан"

Две части, предположительно, пропавшего в Атлантике батискафа были найдены на месте обнаружения обломков, рассказал телеканалу Sky News эксперт и знакомый двух членов экипажа, который получил соответствующие данные от президента "Клуба исследователей", в который входили пассажиры. Об этом пишет РИА Новости.



"Это были рама для посадки и задняя панель батискафа", - сообщил президент "Клуба исследователей" в сообщении в группе в WhatsApp.

По словам эксперта, друга члена экипажа Дэвида Мирнса, который зачитал данное сообщение в эфире телеканала, пропавший батискаф нестандартный, что подтверждает, что найденные части принадлежат именно ему.



По его словам, это говорит о том, что корпус подводного аппарата еще не был найден, но что он разделился на части.

19 июня OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа "Титан" с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье, 18 июня. Запаса воздуха там должно было хватить на четверо суток (96 часов), и на текущий момент, по расчетам, запас должен был иссякнуть. Поиски продолжаются.

Как сообщали СМИ, на борту подводного аппарата находились британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном.