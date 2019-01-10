В Австралии арестован подозреваемый в отправке неизвестного вещества в посольства и консульства 16 стран. 48-летний житель Мельбурна обвиняется в пересылке опасных предметов почтовой службой, что является в Австралии федеральным преступлением. Обвиняемый сегодня предстанет перед судом. К настоящему времени полиция изъяла 29 подозрительных пакетов. Их сейчас исследуют криминалисты.