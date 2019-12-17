В Австралии горят голубые леса

Лесные пожары в Австралии охватили около 400 тысяч гектаров леса в национальных парках Голубых гор. Огонь приближается к жилым районам. Предупреждения о возможной эвакуации выпущены для пяти районов штата Новый Южный Уэльс, местами введен полный запрет на разведение огня и посещение леса. Пожарные работают круглые сутки. Однако погода не помогает в борьбе со стихией. По прогнозам синоптиков, до конца недели на территории штата будет сухо и ветрено, а средняя температура днем останется экстремально высокой.



