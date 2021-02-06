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В Австралии из-за лесных пожаров эвакуировали город
Лесные пожары в Австралии вынуждают людей покидать дома. В крупном городе Перт были эвакуированы сотни семей - огонь уже уничтожил десятки домов. Местные жители называют ситуацию не иначе, как настоящим адом. Сейчас площадь пожаров составляет более 11 тысяч гектаров. Сильный ветер мешает тушению. На данный момент ущерб оценивается как минимум в 40 миллионов долларов.
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