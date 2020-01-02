В Австралии из-за лесных пожаров заблокированы 5 тысяч человек

Власти Австралии направляют военные корабли и авиацию в район масштабных лесных пожаров. Там заблокированы около 5 тысяч человек. Жертвами стихии на восточном побережье стали 17 человек, несколько числятся пропавшими без вести. Мощные пожары бушуют в Австралии уже три месяца. Огонь уничтожил растительность на площади около 4 миллионов гектаров. Разрушены более тысячи жилых домов. В Сиднее, крупнейшем городе страны, а также во всем штате Новый Южный Уэльс введен режим ЧС. Ситуация усугубляется 40-градусной жарой и сильным ветром.