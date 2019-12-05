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В Австралии изъяли крупнейшую в истории страны партию наркотиков

В Австралии изъяли крупнейшую в истории страны партию наркотиков

"Сотрудники австралийской погранслужбы обнаружили наркотики, спрятанные в партии акустических стереодинамиков, во время проверки груза в морском порту Мельбурна. В общей сложности было обнаружено 1,596 тонны метамфетамина и 37 кг героина на общую сумму $828,7 млн", - сообщили в полиции Австралии.

Задержаны три человека. Завтра двое мужчин в возрасте 37 и 38 лет и 37-летняя женщина предстанут перед городским судом Мельбурна.

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